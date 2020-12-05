《環球時報》今天舉行2021年會，第2場的議題是「兩岸和平統一的希望有多大？」主持人是台灣名嘴黃智賢，她一開場向大家自我介紹：「大家好，我是來自中國台灣的主持人黃智賢。」（藍孝威攝）

《環球時報》昨天舉行2021年會，討論台海關係時，和統與武統成為學者的爭論焦點。大陸學者包括王在希、周志懷、朱鋒、吳心伯還有台灣名嘴邱毅，不是高喊以武促統，就是強調藉由政治、經濟、軍事、外交等力量向台灣施壓促統，唯有張亞中力辯群雄，呼籲兩岸需要心靈契合的統一，「統一不是誰臣服於誰、誰吃掉誰，沒有台灣人會喜歡威嚇式的統一。」

這場年會共有4個討論議題，在進行第2場「兩岸和平統一的希望有多大？」時，有觀眾反應，直播開始5分鐘後訊號就被切斷。主辦單位解釋，因為內容敏感，怕引起輿論誤讀，所以沒有直播。

這場討論的主持人罕見的請來台灣名嘴黃智賢，她一開場向大家自我介紹：「大家好，我是來自中國台灣的主持人黃智賢。」現場出席的嘉賓，包括國台辦前副主任王在希、華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷、復旦大學國際問題研究院院長吳心伯、南京大學南海研究協同創新中心執行主任朱峰和透過視訊連線的台灣前立法委員邱毅，都認為「以經促統」這條路走不通，大陸應想辦法以武統或政治、經濟、軍事、外交各種力量，逼迫台灣走向統一。

王在希認為，兩岸和平統一的可能性逐漸喪失，而且越來越小，「原因有三：一是台灣的政治體制幾十年來已發生深刻的變化。第二是和平談判對象已經變了。第三是台灣的社會生態環境也變了。」

吳心伯主張，「如果和平等不來統一，就要使用武力」，大陸應用武力粉碎台獨勢力、增強對台海的主控權，以大軍壓境方式脅迫台灣坐下來談。

朱鋒則說，「我們永遠不會失去和平解決台灣問題的機會，因為這個變量不是民進黨設置的，不是台灣『過家家政治』設置的，是未來整個東亞地緣政治戰略的結構，以及希望承載所有亞洲人的和平、穩定、繁榮的信念來決定的。」

不過，張亞中認為武統或是施壓促統都不可行，兩岸需要「心靈契合的統一」，要將心比心、設身處地為對方著想，創造統一的條件。「應先結束目前兩岸的敵對狀態，做出合情合理的安排、釐清兩岸的政治定位，而非誰吃掉誰。如果統一後只有中華人民共和國，台灣變成地方政府，請問各位，台灣人能接受嗎？」

針對大陸學者質疑，為何現在連國民黨自己都不敢提統一？張亞中分析，國民黨恐懼統一後台灣變成地方政府，國民黨會消失存在價值。「台灣人最在乎的是尊嚴和地位的問題，這些問題不解決，光是經貿交流無法產生太大的效果。如果大陸覺得和統無效，主張威脅式統一、壓制性統一、排除萬難讓台灣屈服的統一，這樣的邏輯其實都不脫武統思維。」

(中時 )