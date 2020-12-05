桃園市長鄭文燦4日下午前往高雄參訪，與高雄市長陳其邁互動有趣，陳其邁當時還開玩笑說，很歡迎鄭市長多分享城市經驗，但又怕他太常來，因高雄美食太多，會越來越胖。有網友則讚說：「真的是全台灣第一名六都市長」。

陳其邁4日在臉書貼文指出，「緊！衝市政進度，讓高雄更好。」歡迎鄭文燦市長來到高雄，高雄不只好吃的東西太多，產業的轉型也在加緊衝！4日一早他到議會備詢，中午與鄭文燦市長一起搭乘文化遊艇遊愛河灣、大港橋，在亞洲新灣區及棧貳庫談城市願景、交流治理經驗。

網友紛紛回應說：「真的是全台灣第一名六都市長，高雄真的是幸福之城！！」、「其邁在我們燦哥身邊果然～顯瘦！」、「兩位五星級市長好，加油！」「邁邁市長真的很拚。」、「高桃連線邁向第一名。」、「最棒的市長，都在高雄。」、「我市長燦燦好像瘦了，要吃高雄美食補一下。」、「桃園市長是邁邁的顯瘦好朋友。」

也有網友說：「北桃燦市長和南高邁市長又合體了..聯袂進行著『空港與海港的城市交流』..連好看的口罩都載著這麼有默契。」

(中時新聞網)