明(6)日天氣仍受到東北風影響，迎風面北部、東半部地區容易降雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區降雨持續，有局部大雨或豪雨發生的機率，中南部地區為多雲到晴的天氣。氣溫方面明日北部會稍微回溫，北臺灣高溫20至22度，花東高溫25、26度，中南部27、28度。

天氣專家彭啟明指出，東北季風帶來較涼的空氣，讓北部、東北部溫度偏涼，明日溫度雖然有機會略回升，但是夜晚及清晨空曠地區還是會出現明顯低溫；而中南部天氣穩定，但要注意日夜溫差變化較大。

到了下周一、二，北臺灣及花蓮地區氣溫偏涼，中部以北及宜花低溫約17至20度，南部及台東低溫約20至22度，迎風面的北部及東半部有斷斷續續的降雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區要多加留意局部大雨或豪雨發生。

天氣波動大，氣象局資料指出，下周六(12日)將有另一波東北季風，會影響北台灣及花蓮，讓氣溫整日偏涼，中部以北及東北部低溫約17至19度，南部及花東低溫約19至22度，迎風面的北部及東半部有局部短暫雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區要留意局部大雨或豪雨發生的機率，中南部為多雲到晴的天氣。

(中時新聞網)