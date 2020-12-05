台南大遠百5日晚上舉辦「2020我愛你聖誕公益點燈」，由南市長黃偉哲、行政院內政部政務次長陳宗彥、遠東集團董事長徐旭東、遠東百貨營運長林彰豊、日本台灣交流協會高雄事務所所長加藤英次等人，共同點亮台南最高的聖誕樹，同時還贈送351雙運動鞋給偏鄉學童，作為聖誕佳節禮物。

台南大遠百5日晚間點亮全台南最高的聖誕樹，特別的是，來自東山區的青山國小學童今晚特別帶來柑橘銷售，希望籌措畢業旅行的旅費，引發現場許多民眾選購。今晚活動，還有坔頭港國小學童熱舞開場、空軍第一戰術戰鬥機聯隊帶來空軍娃娃精彩演出、全台唯一180公分木偶變臉秀等表演。

此外，今年活動也邀請台南市12所國小的偏鄉學童，共同參加活動。上午首先參觀樹谷生活科學館，下午體驗彩繪著色DIY，晚間則參與點燈儀式。其中，遠東集團董事長徐旭東也發揮愛心，贈送愛心運動鞋，遠東百貨營運長林彰豊、黃偉哲更是不落人後，贈送機能背包，讓偏鄉學童度過最溫暖的聖誕節。

另外，還有來自各界送的愛心禮物，包括彼緹娃藝術蛋糕觀光工廠的甜點、台灣首廟天壇提供的平安米與平安麵、麥當勞及湯姆貝貝的小禮物，現場相當溫馨感人。

(中時 )