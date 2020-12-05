台南市白河區5日近午發生一起火警意外，在廟會遶境活動中，1輛載滿鞭炮的小貨車，因不明原因突然起火燃燒，車上眾人紛紛跳車逃生，但後車斗1名9歲女童因逃生不及，當場燒死在車上。台南地檢署完成相驗及勘驗車輛後，認定女童是因大面積燒灼傷死亡，死因為意外。
檢方還指出，由於小貨車上戴有傳統鞭炮及電子炮，案發當時車上也有點香，造成起火的原因，究竟是香灰餘燼引燃傳統炮或電子炮導致？仍待鑑識及消防單位進行鑑定。檢方訊問後，相關人員均請回。
(中時 )
台南市白河區5日近午發生一起火警意外，在廟會遶境活動中，1輛載滿鞭炮的小貨車，因不明原因突然起火燃燒，車上眾人紛紛跳車逃生，但後車斗1名9歲女童因逃生不及，當場燒死在車上。台南地檢署完成相驗及勘驗車輛後，認定女童是因大面積燒灼傷死亡，死因為意外。
檢方還指出，由於小貨車上戴有傳統鞭炮及電子炮，案發當時車上也有點香，造成起火的原因，究竟是香灰餘燼引燃傳統炮或電子炮導致？仍待鑑識及消防單位進行鑑定。檢方訊問後，相關人員均請回。
(中時 )
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