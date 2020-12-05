盧廣仲原訂4月舉辦「2020春季巡迴」，卻因為年初疫情爆發，延期至年底舉行，他日前繼高雄、台中嗨唱後，4、5日在台北華山Legacy連唱2場，吸引2500名粉絲前來力挺。他獻唱多首許久未公開演出的作品，包括R&B版〈再見勾勾〉、新編曲的〈慢靈魂〉及重現久違海豚音〈好想要揮霍〉，雖然一開始不小心忘詞，他幽默：「使用『天能』特技，重新再來一次。」

在首場演出結束後，盧廣仲為答謝歌迷支持，舉辦暌違許久的簽名活動，現場滿滿人潮，他熱情跟粉絲互動、簽名將近午夜12點才結束，顯示他的超人氣。

他一開場飆唱〈OH YEAH〉揭開序幕，引起尖叫，粉絲一同拍手默契舞動、大合唱，氣氛熱鬧，雖然今年春季巡迴變成入冬開唱，盧廣仲笑說：「今天雖然比較冷，但只要保持四季如春的精神，每天都可以如沐春天的過生活，這樣冬天才不會怕冷，也迎接下一個更好的春天。」

受到疫情影響，盧廣仲今年計畫大變動，樂觀表示雖然今年有很多計畫改不上變化，反而可以好好練習修身養性，「讓我們一起對2020說聲感謝你！」他唱到〈口水流下來〉分享該曲創作靈感是因為當年赴非洲參與公益活動，看到當地孩童每天要走好幾小時才能取得飲用水，他感念表示若是能把這世界的資源能平均分配，「把現在台北每天下雨的水氣帶到當地有多好。」

(中時 )