5日一早一段大約30秒左右的影片在中國網路上被大眾瘋傳，內容大致上是一位自稱在哺乳期的媽媽因為自己沒趕上飛機，便在登機口要求航空公司再派一輛接駁車將她送到飛機上機處，然而卻遭到工作人員拒絕，便開始大鬧機場，更大聲嚷嚷：「我要全國最大點擊量，快讓我上熱門！」

根據陸媒《錢江晚報》報導，此一事件發生在4日早上6點多的杭州蕭山國際機場90號登機口，當時這位媽媽乘坐的是浙江長龍航空GJ8013航班，計畫從杭州飛往秦皇島，於早上6點50分起飛。

浙江長龍航空的值班經理王先生說，他當時就在現場處理這件事，這趟航班登機口關閉時間為早上6點30分，影片裡的這位女士到達登機口時已經6點32分多，當時登機口已經關閉，「她說自己的錶並沒有到6點30分，但在我們的候機大廳是有時鐘的，上面是機場統一調準的時間。」

杭州一名自稱在哺乳期的媽媽因為自己沒趕上飛機，大鬧機場嚷嚷：「我要全國最大點擊量，快讓我上熱門！」（圖／翻攝微博）

之後的情況就和影片中顯示的差不多，這位媽媽表示，家裡有個孩子等著餵奶，她是哺乳期的母親，差1分鐘就不能協調一輛接駁車嗎？但工作人員也不斷向她解釋，飛機上有100多名旅客，不可能因為她耽誤其他旅客的行程，希望她能夠理解，並告知有後續航班的話也可以乘坐。

但這位媽媽當時情緒相當激動，一直大聲嚷嚷自己是哺乳期的媽媽，大罵航空公司不近人情，甚至看到有民眾在錄影時還大吼：「我要全國最大點擊量，快讓我上熱門！」到後面她索性躺倒在地上，因為之後的GJ8019航班的旅客馬上要登機了，她這樣會影響到後續航班，工作人員實在沒辦法，只能選擇報警。

有民眾拍下影片上傳到網路上後，很快便在網路上瘋傳開來，引來許多網友熱議，有網友表示，航空公司確實需要檢討，應該要人性化服務；但又有部分網友表示不服，認為所有的事情都是有時間的規矩，航空公司提供便利，難道飛機上的那些旅客就不管了？

杭州一名自稱在哺乳期的媽媽因為自己沒趕上飛機，大鬧機場嚷嚷：「我要全國最大點擊量，快讓我上熱門！」（圖／翻攝微博）

這位媽媽眼看鬧也沒用，表示不相信登機口是6點30分關閉的，覺得是航空公司提早關閉。於是王經理陪她至安檢處，去機場公安那調取監視器影像查看。

果然根據監控影像顯示，登機口是6點30分關閉，她到達的時間為6點32分半。之後這位媽媽的情緒逐漸平緩下來，看完監控影像後也沒意見了。最終讓該位媽媽按規定辦理退票手續，另外購買河北航空需要中轉的一趟飛往秦皇島的航班，整齣鬧劇才圓滿落幕。

王經理事後透露，其實每趟航班在應該要登機時、登機口即將關閉時，機場都會有廣播提醒，「當時我們在系統裡看到這位女士已經過了安檢，但是沒來登機，於是在登機口還特意人工廣播了2、3遍，希望她儘快過來，但遺憾的是仍沒有看到她出現。」

王經理也建議，旅客趕飛機應該注意，乘坐國內航班的旅客最好提前2小時到達機場，乘坐國際航班最好提前3小時到達，在辦理值機換取登機證後，請儘早過安檢，然後儘快到達登機口等待登機，不要因為時間還寬裕，就在航站樓內長時間逗留，以免錯過登機時間。

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(中時新聞網)