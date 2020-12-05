嘉寶國小活潑演出子弟戲，獲得台下不少鼓聲。（林口區公所提供／李俊淇新北傳真）

邁入第9年的新北市林口子弟戲文化節於今天（5）在林口竹林山觀音寺殿前廣場盛大演出，以全台首創戲曲虛擬AR人偶入戲演出，並與全台唯一南管交加戲保存團體南管新錦珠交加戲團陳錦姬老師演出對手戲，讓傳統與科技自然融合擦出新火花。

林口竹林山觀音寺長年對於在地傳統子弟戲文化的支持，提供場地、財力和物力的資源下，透過市府團隊、林口區公所、竹林山寺、林口區各軒社和社團共同辦理「新北市林口子弟戲文化節」，讓子弟戲文化節成為新北市具傳統藝術活動代表之一。

新北市副市長吳明機特表示，林口有「南北交加」的南北管，為台灣傳統音樂頗具特色的文化現象，再加上各軒社努力傳承傳統戲曲文化，並且融入現代科技元素，讓更多人能夠看到傳統戲曲文化的動力，與文化保存的契機。

藍品畯區長指出，醒吾科大運用教育部補助的1200多萬元，在數位影音上投資了AR動態捕捉技術，可透過系統同時捕捉多個角色，成為保存傳統戲曲文化新利器，再加上全台唯一南管交加戲保存團體南管新錦珠交加戲團陳錦姬老師為AR虛擬角色注入精神與姿態，由3D建模到動態捕捉老師身體上的每個骨骼肌肉動作，讓老師精湛的身段技巧加以詳細的保存。

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