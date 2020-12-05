東埔溫泉季，5日正式啟動。（廖志晃攝）

東埔溫泉浴衣踩街，場面熱鬧。（廖志晃攝）

東埔溫泉季，森巴女郎熱舞吸睛。（廖志晃攝）

東埔溫泉持火把浴衣踩街，氣氛熱烈！（廖志晃攝）

東埔溫泉持火把浴衣踩街，氣氛熱烈！（廖志晃攝）

信義鄉長全志堅表示，東埔溫泉季之後，賞梅和櫻花季陸續登場。（廖志晃攝）

南投溫泉季「玉山戀、東埔情」東埔溫泉季，5日晚間盛大開幕，呈現歷史傳說的「白鹿傳奇」新地標，和溫泉廣場同時揭幕，投資3億元的「前瞻計畫」初步工程，為百年歷史的東埔溫泉，再創新里程碑。

南投縣長林明溱表示，為展現溫泉區新風貌，縣府爭取到鎮內政部營建署「前瞻計畫」補助3億元，在東埔溫泉區空間綠美化、夜間氛圍營造、架空纜線整合地下化、街道市容管理─廣告招牌整理、及溫泉廣場空間改造等優化措施，讓東埔溫泉街區煥然一新，提供遊客更優質遊憩體驗。

東埔溫泉白鹿傳奇及溫泉廣場啟用，由林明溱、行政院原住民族委員會副主委谷縱．喀勒芳安、信義鄉長全志堅、縣議員全文才、東埔溫泉觀光發展協會理事長古道弘等人，共同主持揭幕。

設計「白鹿傳奇」新地標的蕭青陽說，布農族傳說中，在深山誤中箭的水鹿，行經東埔泡溫泉後，箭傷逐漸康復，他以此為靈感，在水鹿身上中箭的地方，設計一個愛心，代表東埔溫泉的「療癒」功效，也象徵水鹿成為當地的吉祥物。

在東埔國小的盛大晚會，邀請金夢庭、SALAW舞團、全世煌、星光歌手盧學叡、巴拉岸樂團等演出；現場並提供烤大豬、小米酒及傳統麻糬等美食招待各地遊客；壓軸登場的是火把浴衣踩街，現場發放限量浴衣、火把，與熱情的森巴鼓隊、女郎、阿布舞藝術舞蹈團舞者，將從東埔國小出發，在東埔老街繞行，讓與會民眾充分感受歡樂的氛圍與慶典的喜悅。

東埔溫泉位於陳有蘭溪畔，海拔約1200公尺，泉質PH7.7屬弱鹼性碳酸泉，水質清澈，平均溫度約在45℃左右，泡湯之餘可順遊當地布農族部落文化與美食；台灣好行「東埔線」已開通，遊客往返東埔交通更便利，還可漫步雙龍瀑布七彩吊橋、彩虹瀑布、情人谷等景點，冬季時可眺望玉山峰頂皚皚白雪，堪稱泡湯旅遊最佳享受。

信義鄉長全志堅說，東埔有布農族文化，也有高山風景，希望遊客到東埔泡好湯，身體更健康。觀光處長陳志賢表示，12月20日前，到南投單筆消費滿500元以上，搜尋「南投觀光玩起來」，登錄發票號碼，就有機會抽中汽車，好康又好玩。

(中時 )