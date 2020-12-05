大陸四川一名現年28歲的周姓女子，平時都在菲律賓工作，但因2名子女都在老家，因此周女幾乎每天都會打視訊電話給母親，但她卻在今年5月間突然失聯，到現在都毫無音訊，儘管報了警也沒有下文，直到近日有名知情人士聲稱，周女已經遭遇不測，盼警方盡快展開調查。

根據《網易新聞》報導，今年5月25日一早7點多，周女打了電話給母親，不過講沒幾句就匆忙掛斷，之後她僅傳來文字訊息表示在忙，從那次後周女就整個人間蒸發，電話不接、訊息不回，最後連手機都直接關機，徹底失去了聯繫，母親懷疑女兒當時恐已被人控制。

前夫李男得知周女失聯消息後，協助處理向當地警方報警，也聯繫了大陸駐菲律賓大使館，並在菲律賓報了警，但案件始終沒什麼進展，李男稱前妻的支付寶已經換了名字和大頭貼，銀行戶頭可能都已經被掏空。周女失聯至今已6個月之久，直到近日終於有了新進展。

一名從菲律賓回國的知情人士，上個月18日前去四川，聲稱周女已經遭遇不測，隨後和其家人再度前往當地警局報案，稱在菲國還有許多證人，隨後簽字畫押，警方仍在調查該訊息是否屬實，目前此案已逐及上報至四川省公安廳，預計下週前往菲律賓，並請當地警方協助調查。

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(中時新聞網)