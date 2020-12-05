雖然現今一夫一妻制已成為主流婚姻制度，事實上在部分第三世界國家，一夫多妻並不少見。非洲喀麥隆的巴富特地區至今仍遵循君主制，現任國王阿邦比二世（Abumbi II）16歲時正式登基，而他從父親手中繼承的不僅僅是王位，還有多達72位嬌妻，如今他的後宮已擴張到百人規模，還生下了500名子女。

《每日郵報》（Daily Mail）報導，阿邦比二世是喀麥隆巴富特地區的第11位國王，由於父親在他16歲時去世，當時的少年便順理成章成為繼任統治者；根據當地習俗，新任國王除了繼承王位，還會接收前任國王的妻妾，而當時先王一共留下了72位妻子，再加上自己娶的老婆，阿邦比二世的後宮目前已有100人。

阿邦比二世第三任妻子、王后康絲坦絲（Queen Constance）表示，「成功的男人背後都有成功的女人。這項傳統的目的在於，當新任國王登基時，較年長的妻子會把經驗與習俗傳給年輕的妃子，同時也會負起教導新王的責任，畢竟國王過去只是王子，對於國王的職責稍嫌生疏。」

報導指出，雖然一夫多妻制在喀麥隆部分地區依然合法，但主張廢除相關制度的聲浪逐年增長；對此，擁有500名子女的阿邦比二世強調，妻子對他來說非常重要，維護族人及傳統文化更是自己的職責，所以他依然會堅持把習俗傳承下去。

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(中時新聞網)