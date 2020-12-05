拭乾上役先盛後衰小輸世新吞敗淚水，台灣科大5日開局就領先屏東大學15分，前3節打完保有12分優勢，末節卻莫名當機，最後14秒反以2分落後，幸好稍早先傳球失誤、再切入左手挑籃「放槍」的大二前鋒陳昭群將功折罪，埋伏左邊陲接獲章賀大角度轉傳，三分線外壓哨起跳球破網，69比68硬是生涯第2度上演絕殺。

陳昭群先發33分鐘兩分球10投中4、三分球3投中2、攻下15分，開季5戰4度上雙，外帶8籃板、4抄截，他說，這是他生涯第2次絕殺，第一次是5年前還是泰山高一菜鳥，代表小隊到台中打青年盃對北市成功高中，終場前落後1分，他跟進搶到隊友的不進球壓哨補中1分逆轉。

陳昭群表示，肯定是今天這次具代表性，因稍早自己被包夾傳丟，切入又失手，反被屏大進球領先，終場前14秒台科最後一擊由章賀主導，運球把屏大防守球員吸引到強邊，大家都認為章賀不是自己操刀，就是會找之前與章賀稍早已飆2記外線的吳念哲傳球，當下他沉底至左邊，只是準備衝搶籃板，沒想到章賀看到沒人守他，第一時間給球吳念哲轉傳給他，他見時間快到點，二話不說果斷出手，幸運命中。

台科「大白教練」李永祥賽後表示，以今天最後一節表現，其實這場應算屏大贏，台科前4戰雖僅勝負各2，但展現出來的拚勁、防守，今天一戰送掉，他無法認同領先15分後提前放鬆，尤其是連漏三分線，因而幸運保勝後，球員自知輕敵差點送掉這一勝，賽後關起門自我檢討。

台科掛名體能指導員的愛爾蘭籍教練Sean Kilmartin也說，防守太不積極，壓根是在賭屏大球員不進，而這樣的壓哨絕殺不可能常常上演，球員若不記取教訓，恐會付出慘痛代價。

(中時 )