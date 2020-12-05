奇美醫學中心5日舉辦長照暨失智症照護國際研討會，與會的衛福部長期照顧司副司長周道君表示，政府部門正努力透過大數據，找出社區裡需要長照的對象，主動接觸才會更有效率。

奇美醫學中心5日以「看見後疫情時代曙光、智慧長照運用與契機」為主題，舉辦國際研討會，邀請國內學者參加，同時還以視訊與荷蘭、日本的實務專家交流。

周道君指出，政府部門正努力透過大數據與人工智慧學習等方式，希望找出社區裡需要長照的對象，不要等民眾來申請長照，而是透過政府現有資料，找到可能需要的對象、並主動接觸，使長照更直接、更有效率。

周道君還說，民間部門也已引進許多科技，例如照顧移位、加強資訊管理等做法，希望長照不要如傳統印象中，僅靠人力服務，而是讓整體產業愈來愈專業、愈來愈有效率。

奇美醫學中心院長邱仲慶則稱，2020年長照暨失智症照護國際研討會借鏡日本、荷蘭推動經驗，關注失能與失智照顧需求者的身體機能健康狀況，與如何維持生活照顧品質，並透過輔助賦能帶給需求者尊嚴生活，幫助居家與社區中的失能、失智者維護健康，提高照顧品質與效率。

(中時 )