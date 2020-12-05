林芯儀出道16年終於在日前發行首張個人專輯《Singing With You》，近日受邀擔任北臺灣觀光產業聯盟協會的「觀光形象大使」，將在18日於河岸留言西門展演館舉辦的個人首場「Singing With You」音樂會，向來熱衷旅遊的她，結交過世界各地好友甚至因為先前各國趴趴走，她交過日、美、瑞士、德國男友的林芯儀，幽默笑說是「聯合國大使」，這次有機會能受邀擔任北臺灣觀光產業聯盟協會 觀光形象大使，讓她開心地直呼：「終於有機會能好好地推廣我們在地本土的好山好水！」

她日前到同志夜店演出，看到全場合唱畫面深受感動，至於難忘的花絮？她笑說：「有些朋友叫不出我的名字，就直接喊你是那個〈道聽塗說〉，算是歌有紅到。」她前陣子也迷上「射箭」這項運動，有空就跑去運動中心練習射箭的她，是朋友眼中的「神射手」，更曾因為在運動中心射出好成績，竟意外獲得免費額外射箭時間，她表示：「有個教練給我一個乒乓球放在標靶中間，他說如果能射破這顆球我就給你多加30分鐘；我秉持著客家人節儉的精神決定放手一搏，沒想到竟讓我一次就射破！這樣的成就感及能訓練專注力的意外收獲，也是我熱愛射箭的原因。」

(中時 )