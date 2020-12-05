昨日國內新增的印尼染疫移工，因在檢疫期滿後與其餘47人同住桃園宿舍，中央流行疫情指揮中心今召回47名同宿舍接觸者，其中46人已完成集中檢疫所入住和採檢，1人落跑找不回。在46名移工中，有1人2次採檢都檢出陽性（案695），指揮中心晚間急宣布，召回11月30日到12月4日入住桃園市桃園區春日路宿舍的所有移工，避免疫情擴大。

昨日確診的案688為印尼籍30多歲女性移工，11月28日檢疫期滿後，由仲介安排至宿舍自主健康管理至11月30日，因雇主要求，於12月1日由仲介安排至醫院自費採檢後確診(Ct值32)。52名接觸者中，有47人為同宿舍移工。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中晚間親上火線宣布，47人當中已召回46人，1人落跑中，這46人當中有一名20幾歲印尼女移工2採陽性，被列為第695案，Ct值分別是32、36，由於Ct值高，研判為境外移入個案。另有1人1採陽性2採陰性，明天還會再採檢確認。

陳時中表示，這位女移工和案688待的宿舍位在桃園市，只有1個衛浴空間，由47人共同，算是密切接觸者。兩人入住宿舍的時間不一樣，案688是11月28日、29日，案695則是11月29日到12月4日之間，兩人重疊的時間是11月29日，此時住的宿舍位在大園區三民路的醫管顧問中心。11月30日以後，案695就前往桃園區春日路的另一家宿舍。

由於11月29日住在大園區三民路的移工已經都被召回，指揮中心今晚將緊急召回11月30日12月4日間，住在桃園區春日路宿舍的所有移工，安排入住集中檢疫所，一一進行採檢，並對宿舍做清消。

陳時中表示，召回的移工人數還在掌握中，這些人有一部分仍在宿舍裡面，今晚就要求移至集中檢疫所。至於已經離開宿舍的，我們會透過現有的資料一一召回，移工和雇主都可以撥打1955、1922與政府聯繫，務必儘早回到集中檢疫所隔離，我們都可以立即接納，也不會收取任何費用。

至於落跑的越南移工，陳時中表示，如今新增1名個案，落跑移工接觸到染疫者的風險也變高，特別呼籲移工趕快與政府聯繫，由於落跑的當下政府還未發出通知，不會受到《傳染病防治法》的處分，為了自己好，應及早和指揮中心報到。

(中時 )