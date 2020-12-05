國民黨前副祕書長蔡正元今天爆料，台鐵「鳴日號」12月31日曙光專車，兩部車分從台北、台南開赴台東，觀賞1月1日第一道新年曙光。但卻有台鐵高層用電話下令要民間旅遊業者排除客戶，騰出幾乎所有的商務艙座位要給「台鐵長官」，還不照市價支付票價，且有綠媒高層在內。
蔡正元5日在臉書以「台鐵高官是土匪嗎？」為題發文，他指出，民間旅遊業者已經準備好要公開發售這次「曙光專車」，也有上千人預繳等候買票，但就在昨天，台鐵的高官用電話下令，要民間旅遊業者排除客戶，騰出幾乎所有的商務艙座位，竟是要給「台鐵長官」。
蔡正元還稱，「這些台鐵長官，竟不照市價支付票價，靠鐵吃鐵的行徑跟土匪無異，民間旅遊業者怕官又怕管，當然只得低頭向客戶賠不是。他也呼籲大家，可以在曙光專車首發時，到商務艙去拍攝，看看哪些台鐵長官的親友在車上，蔡正元更爆料，聽聞還有綠媒高層及大號綠官的親屬」，到時一定星光閃閃。
蔡正元強調，就在同一時間，台鐵基層在拚命修路，但同一時間台鐵的高層在幹的事令人不敢苟同，讓他不禁感嘆，這就是民進黨政府「標準的土匪吃相」，真是一個台鐵，兩個世界。
(中時新聞網)
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