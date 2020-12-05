台鐵幫綠媒高層喬低價車票？蔡正元怒嗆：吃相如土匪。（本報系資料照）

國民黨前副祕書長蔡正元今天爆料，台鐵「鳴日號」12月31日曙光專車，兩部車分從台北、台南開赴台東，觀賞1月1日第一道新年曙光。但卻有台鐵高層用電話下令要民間旅遊業者排除客戶，騰出幾乎所有的商務艙座位要給「台鐵長官」，還不照市價支付票價，且有綠媒高層在內。

蔡正元5日在臉書以「台鐵高官是土匪嗎？」為題發文，他指出，民間旅遊業者已經準備好要公開發售這次「曙光專車」，也有上千人預繳等候買票，但就在昨天，台鐵的高官用電話下令，要民間旅遊業者排除客戶，騰出幾乎所有的商務艙座位，竟是要給「台鐵長官」。

蔡正元還稱，「這些台鐵長官，竟不照市價支付票價，靠鐵吃鐵的行徑跟土匪無異，民間旅遊業者怕官又怕管，當然只得低頭向客戶賠不是。他也呼籲大家，可以在曙光專車首發時，到商務艙去拍攝，看看哪些台鐵長官的親友在車上，蔡正元更爆料，聽聞還有綠媒高層及大號綠官的親屬」，到時一定星光閃閃。

蔡正元強調，就在同一時間，台鐵基層在拚命修路，但同一時間台鐵的高層在幹的事令人不敢苟同，讓他不禁感嘆，這就是民進黨政府「標準的土匪吃相」，真是一個台鐵，兩個世界。

蔡正元臉書。(圖/翻攝自 蔡正元臉書)

台鐵高官是土匪嗎？ 台鐵的基層員工 在這次的山體崩塌危機 表現突出應該大加獎賞 但同一時間 台鐵的高層在幹一件事 令人不敢苟同 台鐵剛將鳴日號 公開招標給民間旅遊業者 預訂12月31日有曙光專車 一部從台北開赴台東 一部從台南開赴台東... 由蔡正元發佈於 2020年12月5日 星期六

(中時新聞網)