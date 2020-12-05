54歲港星李若彤因演出1995年版《神鵰俠侶》走紅，還被封為「最美小龍女」，近來她推出新書《好好過》分享人生故事，今（5日）她在社群平台曬岀31年前和女神王祖賢一起拍戲的舊照，意外勾起粉絲回憶。

李若彤在微博發文，表示在新書中加入兩張與王祖賢的合照，「因為她是我人生中遇到的第一個女演員。」兩人一起演出電影《浪漫殺手自由人》，男主角則是任達華，而李若彤在片中飾演王祖賢的同學，「1989年，我還在做空姐，我人生真正意義上的第一場戲就是在這一年完成的。」

李若彤在片中飾演王祖賢的同學，大讚對方已經走紅卻一點架子都沒有。（圖／翻攝自李若彤微博）

李若彤透露，當時王祖賢已經拍了《倩女幽魂》大紅，但她本人卻絲毫沒有半點架子，待人也非常友善，拍戲休息時，她們常常一起聊天，「一晃已經三十一年過去，當時的情景卻依然歷歷在目。」可見李若彤印象之深刻。

照片中，王祖賢紮起馬尾，氣質空靈又有活潑陽光的感覺，而披著一頭長髮的李若彤，看起來還有點青澀，兩人當時穿著冬衣，31年前的打扮放到現今還是沒過時。照片曝光後，吸引不少粉絲留言直誇「兩位女神呀」、「好珍貴的照片」、「顏值絕了」、「滿臉膠原蛋白」、「比看美女更快樂的，是同時看兩個美女」。

(中時新聞網)