香港女演員朱茵出道至今拍過許多電視劇和電影，是許多男人年少時的女神，今年49歲的她雖然鮮少作品，但經常透過社群平台分享生活點滴，還跟上潮流玩抖音；日前朱茵受邀出席GQ盛典，一襲貼身黑禮服走紅毯氣場十足，但被捕捉到側面，疑似身材發福引起討論。

昨（4日）晚大陸GQ盛典，邀請許多知名藝人和網紅出席，其中女神朱茵也在名單之一，她也搶先紅毯之前曬出她的穿搭，她以一頭俏麗短髮，穿著貼身蕾絲流蘇黑色禮服，還有開高衩的設計，好身材一覽無遺又相當有女人味，讓粉絲都很期待看到走紅毯的她。

朱茵搶先紅毯之前曬出她的穿搭，她以一頭俏麗短髮，穿著貼身蕾絲流蘇黑色禮服，相當有女人味。(圖/ 摘自朱茵微博)

朱茵被捕捉到側面，疑似身材發福引起討論。(圖/ 摘自微博)

朱茵一登上紅毯，禮服開高衩的設計，也讓她的美腿若隱若現，女神氣場超強，獲得各種好評；豈料，當現場攝影師捕捉到朱茵的側面，才發現眼部稍微浮腫，體型也較先前圓潤，尤其穿上貼身禮服讓她的小腹更加明顯，女神發福的消息馬上引起網友熱議。

不過，還是不少粉絲跳出來力挺，認為是拍攝角度問題，而且朱茵保養得宜一直是眾所皆知的，不久前才PO出神復原當年「紫霞仙子放電表情」，讓大家直呼看不出她已經49歲。

(中時新聞網)