乖巧女童與父親相依為命 火燒車遇死劫 撕碎單親家庭（中時新聞網）

高雄彌陀區舊港口三千宮赴台南白河進香，發生載運鞭炮的小貨車起火意外，跟著父親出門進香的9鄭姓女童，因逃生不及而在後車斗罹難。據了解鄭姓女童目前就讀小二，父母親早年離婚，一直由打零工的父親負責撫養，為列冊中低收入戶。這次女童父親要參加廟會活動，擔心她無人照顧，才帶著她同行，不料發生意外，也讓這個單親家庭徹底破碎。

女童就讀的國小校方表示，鄭姓學生在校表現不錯，成績中等，個性活潑、天真、可愛，喜歡美勞課。平常上學放學由父親來接送，放學後父親會接他去安親班上課。聽這起噩耗，學校教師都相當難過，下週一校方將為同學展開心理輔導。校方也將協助家屬申請學生意外險理賠事宜。

據了解，鄭男職業建築工人，因為單親緣故，放假或外出時就會把女兒帶在身邊，這次跟著社區廟宇三千宮諸多信眾到台南進香，結束後因為遊覽車停放位置較遠，剛好女童叔叔負責放鞭炮，就「搭便車」到集合地點。沒有想到會發生火燒車的慘劇。女童的祖父祖母就住在隔壁村莊，家屬第一時間不敢告訴老人家這件噩耗。

(中時新聞網)