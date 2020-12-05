投資人對美國11月就業報告差於預期不為所動，仍受到連串疫苗正面消息牽引奔向風險資產，美元即在避險光環褪色下，4日持續盤旋在兩年半新低，周線繳出1個月來最糟成績。分析師也看空美元後市，預期明年會進一步走弱。

上周五歐洲盤美元指數跌至90.68，仍是2018年4月來最低點，今年迄今累跌6％左右。反觀3月新冠疫情開始全球大流行期間，被投資人視為安全避風港的美元，指數曾飆到102之上。

美元指數早在上周四就已觸及兩年半新低，上周全周跌幅超過1％，為一個月來最慘表現。

新冠疫苗人體試驗連番告捷，投資人看好能加速經濟復甦下，過去一個月資金群起湧入股市等風險資產。在此同時美元避險需求降溫，兌G10（十國集團）貨幣走貶居多。

上周四歐元及英鎊兌美元，雙雙攀上兩年高點；瑞士法郎兌美元也觸抵近六年新高。

新冠疫苗大有進展，拜登贏得美國大選，華府可能再推疫情紓困方案，聯準會承諾空前寬鬆貨幣政策的立場還將持續，以上種種難免讓人興起明年發生通貨再膨脹（reflation）的想法。基於再通膨交易（reflation trade）的念頭，分析師預測美元走勢恐怕會進一步下探。

ING首席經濟學家布雷斯基（Carsten Brzeski）上周四發布研究報告指出，聯準會繼續印鈔要讓經濟發熱下，預估美元明年會再跌5％到10％，歐元匯價來到兌1.25美元。

歐元堪稱近來美元這波頹勢的最大贏家之一，在上周升破1.2美元，全周漲幅超過2％。

調研機構凱投宏觀（Capital Economic）資深市場經濟學家戈爾特曼（Jonas Goltermann）表示，雖說美元跌、股市漲的走勢從現在起可能會趨緩，但兩者強大的反向關係應還是會維持下去。

(工商 )