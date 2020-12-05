受疫情急遽升溫，美國就業市場成長顯著放緩，美國總統當選人拜登上周五（4日）疾呼國會應立即採取行動、在年底通過新一輪財政紓困案。兩黨議員目前也已加緊談判進程，並希望能在周一(7日)就逾9千億美元的紓困提案敲定細節。

美國勞工部上周五公布11月就業報告，結果新增就業人數僅為24.5萬，創半年來最小增幅。拜登表示，最新就業數據凸顯美國經濟復甦已陷入遲滯，因此要求國會應盡速在年底通過新一輪財政紓困案，他還考慮再度向每個家庭發放1,200美元現金。

先前跨黨派所提出的財政紓困案，雖然包括對中小企業提供薪資補助、對州與地方政府發放紓困資金，以及撥款注資每周加發300美元的失業救助計畫，但並不包含直接發放現金給美國民眾。

將在明年1月20日宣誓就職的拜登在德拉瓦州Wilmington家鄉向記者表示：「如果我們現在不採取行動，未來將非常嚴峻」。他還補充目前在國會討論的紓困案是「好的起點」，拜登也承諾一旦上任後，將繼續向國會施壓，要求推出更多紓困措施。

(工商 )