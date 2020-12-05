儘管美國11月非農就業報告不如人意，就業人口創六個月來最小增幅，但被投資人做正面解讀，認為有助催促國會加速推動財政紓困，美股三大指數4日同步齊揚，全面創下盤中和收盤新高。兩黨紓困談判進展，料牽動本周美股走勢。

美國總統當選人拜登表示，周五出爐的就業報告「嚴峻」，足見經濟復甦仍陷於停滯，他警告除非國會立即通過疫情紓困案，眼前的「黑暗寒冬」恐加劇民眾痛苦。

北卡羅萊納州LPL Financial資深市場策略師戴崔克（Ryan Detrick）表示：「就業市場趨疲的噩耗，對投資人而言或許是好消息，因為那意味著紓困法案在短期內就位的機率變高。」

道瓊工業指數終場漲248.74點或0.83％，收在30,218.26點；標普500指數收漲0.88％，報3,699.12點；那斯達克指數收漲0.7％，以12,464.23點作收。

美股周五勁揚亦助使周線全紅，是五周以來第四周收漲，道指、標指及那指分別周漲1％、1.7％和2.1％。

石油巨擘雪佛龍（Chevron）及工具機龍頭卡特彼勒（Caterpillar），漲幅分別達3.9％、4.3％，是帶動道指上攻的領頭羊。標指以能源類股最搶鋒頭，大漲5.4％。

投資人冀望財政刺激措施能支撐經濟，疫苗問世遏止疫情擴散，這兩大題材料是未來一周美股觀盤重點。

美國疫情仍持續升溫，4日新增確診病例破22萬，再創單日新高紀錄，已是1個月來第3度破20萬。

上周國會跨黨派提出9,080億美元疫情紓困案，盼能打破目前僵局，兩黨也著手就此版本啟動協商，紓困協議似乎露出曙光。富國銀行利率策略部門主管舒馬赫（Mike Schumacher）指出：「這可能要歸結於參院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）達成協議的意願有多高，答案我不知道。」

(工商 )