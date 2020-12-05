林熺俊創作個展「時間的三種步伐」6日開展。 (新願藝術提供)

藝術家林熺俊從事相關藝術及設計工作已有30多年，在2020年末，回到他藝術的發跡地-新浜碼頭藝術空間舉辦個人創作展，於12月6日至12月27日推出「時間的三種步伐」創作個展，展出《入徑而行》與《尋徑／嚮山水》兩大系列共30件作品，並於6日舉辦開幕座談暨餐酒會。

「時間的三種步伐」由策展人王焜生取自德國詩人席勒曾說道：「時間有三種步伐：未來姍姍來遲，現在像箭一樣飛逝，過去永遠靜止不動。」藉以回應林熺俊的最新創作。

同時精確的呼應其作品是多重時空交錯匯聚，介於真實想像間的空間構成，經由其建構的畫面意向，形成獨特的結構與秩序，隱約呈現理性的幾何結構形式。

另一風格又以空間結構的色彩線條，呈現與當下不同的獨特語彙，是他面對時間的抽象情緒具象化的表現。

畫面中隱約可見創作者內心對於自然崇尚的山水樣態，同時在畫面中尋找空間結構的延展可能。因此空間、幾何的融會，儼然成為林熺俊的創作風格。

(中時 )