一名年約50歲婦人今（5日）下午與2名友人前往新北市金山區八煙野溪溫泉泡湯，不慎墜落溪水遭沖走，新北市消防局獲報派遣1大隊1中隊5分隊共36人前往搶救，經過5小時仍沒有發現婦人身影，因天色已晚，警消目前已暫停作業，明早將繼續搜救。婦人女兒得知後在警局痛哭，崩潰哭喊無法接受事實。

該婦人今天下午4時許與2名友人前往新北市金山區八煙野溪溫泉泡湯，見山區突然下雨，準備要離開時，她在拉繩過程不慎失足落水，被湍急溪水沖走。心北市警消共動員20部消防車輛與58人搜救，搜救過程持續到晚上9點，因天色昏暗、不易找人，目前已停止搜救，預計明早上午8時30分在金山三和橋集結再度進行搜救。

八煙野溪溫泉驚傳意外 57歲婦人泡湯遭溪水沖走

據悉，婦人遭溪水沖走處為八煙野溪溫泉，屬於陽明山國家管理處管轄，為禁止進入區域，落水處位於金山區林口35號下方約300公尺處溪邊。

據《三立新聞網》報導，該婦人的女兒一聽到母親落水，至今仍未尋獲，已從桃園奔赴金山分局崇光派出所，她當場淚崩哭倒在警局，直說完全無法接受事實。

(中時新聞網)