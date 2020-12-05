國民黨立委陳以信質疑，民進黨政府開放萊豬進口，到底換到什麼？馬政府先前宣布開放美牛，至少換到免簽、TIFA復談。行政院長蘇貞昌回酸，「原來你們上次是用換的」。國民黨台北市議員游淑慧16字大力回擊，「國民黨用換的，民進黨用送的。誰是笨蛋？」

藍委陳以信認為民進黨政府開放萊豬做法是未戰先降，上次馬政府開放萊美，至少換回美國免簽證與貿易暨投資架構協定（TIFA）復談。而蘇貞昌回酸，「原來你們上次是用換的」。游淑慧今天在臉書貼文表示，欸～但國民黨用換的，民進黨用送的。誰是笨蛋？更悲催的是，民進黨還可能送錯人，送錯禮！想要送川普，但拜登勝選。想要改送拜登，但拜登可能要別的。坦白說，其實，我還開始有點佩服蘇貞昌院長，再怎麼被人民討厭 ，他也無感。

網友紛紛回應說，「對啊，上次至少還換到了，這次到現在連主動要進口危害全民健康的萊豬可以換到什麼，都說不出來。」、「選前芒果乾，選後萊克多巴胺。」、「對外是用送的，對內是用換的，利益是用嘴巴說的，政策是無法回頭的，百姓是倒楣的、現實是要面對的，政黨輪替是必須的、期待兩三年後的台灣是幸福的。」、「大概做到1225吧！縣市長人才就可以撐起場面，也不用補選了。」

也有網友認為，「絕對不是送的啦！東西甘願送人還不會吃虧，這傷己十分、爽人三分的蠢事，應該叫做『倒貼』！」

(中時新聞網)