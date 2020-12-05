縣府跨局處總動員結合民間資源合力舉辦首次的1日災民夜宿體驗，現場還有星光電影院，讓親子夜宿時不無聊。（謝瓊雲攝）

在消防救護人員與志工指導協助下，參與災民體驗的家庭親子們學習基礎的包紮技能。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美關心個帳棚內設置，與在場協助模擬演練的國軍整備情形。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美感謝慈濟志工們在場協助分送餐食。（縣府提供／謝瓊雲彰化傳真）

圓林園首度舉辦露營活動，由彰化縣政府各局處結合民間社團，要讓參與親子感受1日災民夜宿體驗，現場開設123帳，比照地震災難時開設臨時收容所。（縣府提供／謝瓊雲彰化傳真）

這次夜宿體驗活動完全免費，一開放就秒殺額滿，參與親子黃昏時已到場完成報到各自進入帳篷內。（謝瓊雲攝）

這次夜宿體驗活動完全免費，一開放就秒殺額滿，參與親子黃昏時已到場完成報到各自進入帳篷內。（謝瓊雲攝）

彰化縣首度舉辦「1日災民夜宿體驗」，5日晚開放123個營帳，讓近90戶家庭共同參與，活動結合10多個基金會、社福團體與志工隊，現場除有闖關、星光影院，還有童軍與急救訓練，宛如盛大的露營嘉年華活動，熱鬧滾滾。

彰化縣長王惠美表示，今年將12月3日訂為彰化縣防災教育日，而12月5日則是國際志工日，縣府各局處與民間公私協力，共同舉辦這個有意義的活動；「不怕一萬，只怕萬一」，居安思危才能防患未然，就是防災教育的重要性。

王惠美說，活動現場除了提供大家避難收容的體驗餐食外，也有防災體驗闖關活動，除了可以體驗沐浴機、地震屋，還可以學習面對災害如何報平安、提儲水等，還有童軍、急救教育訓練可以學習基礎包紮，完成夜宿體驗後，每帳即可兌換1只家庭防災避難包。

活動仿照地震防災開設收容所，啟動各局處、員林市公所、國軍、中華電信、自來水公司及台灣電力公司等事業單位進駐，並結合慈濟、紅十字會、盲人福利協進會、嘉里大榮物流、張君雅社福基金會等。

傍晚先進行災民撤離，設置臨時避難收容所提供災民餐食，體驗面對災害的臨場感，更體會「惜食」的重要。接著還安排防災體驗闖關，沐浴機、地震屋、災害時如何報平安、提儲水及辨識防災物資等一連串活動，並學習包紮傷口的基礎技能。

員林市長游振雄說，921地震恐怖景象仍歷歷在目，當晚許多人就像今晚一樣，紮營夜宿公園、廣場，藉由模擬演練超前部署，幫助更多人建立正確防災意識。災民代表、縣議員曹嘉豪也說，活動辦得很有意義，期待能延續下去、多多舉辦類似活動。

(中時 )