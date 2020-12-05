高雄師大5日從最多領先20分，打法突然變保守謹慎，末節被台灣體大追平，幸好靠大四控衛王偉丞最後20.6與最後8.6秒的4罰中2，且躲過台體陳郁仁的壓哨三分絕殺，驚濤駭浪以89比87保住第2勝，在109學年度富邦人壽大專籃球聯賽(UBA)公開男一級預賽累計2勝3敗，台體錯失第2勝，1勝4敗停格。

高師第1節就轟32分，開季單節新高，次節一度拉開至20分，上半場打完51比34，看似沒有懸念，台體的反攻第三節開始，單節回敬34分，末節追加19分，尤其讀秒階段6罰中5，最後20.6秒以87比87追平，但忙中出錯，失誤後被高師王偉丞抄走快攻上籃，大一菜鳥控衛潘澤銘情急拉人吞下違反運動精神犯規，王偉丞二罰中一，88；87要回領先，且邊球續攻。

台體第四節團犯才2次，連犯3規後，終場前12.3秒終於把高師劉本善送上罰球線，他兩罰失手，但高師把籃板外撥，再獲球權，最後8.6秒王偉丞兩罰，第1罰中、第2罰不進，雙方爭球出界，還5.9秒台體暫停部署最後一擊，順利理出三分空檔，陳郁仁45度角壓哨出手，球線太短碰籃圈前沿不中，卻讓高師大一身冷汗。

最後4罰中2為比賽定調的王偉丞，三分球5投中3拿13分、9籃板與6助攻，他說，罰球他本就不差，最後4罰中2卻不滿意，至於讓台體最後一擊砍三分，險些絕殺，是因叫停時講好守盯人，沒想到最後變包夾，才漏陳郁仁的大空檔，幸好沒進。

劉本善替補29分鐘拿20分、8籃板，本季最佳單場演出，也是首度上雙及贏球功臣之一，但3罰只中1，含最後讀秒2罰失手，他說，「心」還不夠強。郭振復17分、林子洧16分、曹立中10分，也功在贏球。

(中時 )