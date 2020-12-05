南庄登山意外連2起 1人遭落石砸傷1人昏倒命危

苗栗縣南庄消防分隊5日上午一連接獲2起山域事故救援，分別有1名登山客遭落石砸傷腿部、1人昏倒失去生命跡象，消防局再次提醒民眾，登山前應準備充足的裝備，並評估自身身體狀況。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府消防局南庄分隊於5日一連接獲2起山域事故救援，分別有1名登山客遭落石砸傷腿部及1人昏倒失去生命跡象，消防局再次提醒民眾，登山前應準備充足的裝備，並評估自身身體狀況，若遇身體不適或其他意外，應留意附近有無樁號或特殊景點可供救難人員判別位置，確保能順利救援，平安返家。

苗栗縣消防局指出，5日上午7時48分接獲報案，有登山客於登山途中被落石擊中導致左腿疼痛、無法行走。南庄分隊獲報立即整裝集結，由分隊長率領警義消共7名前往救援，同時登山客也由同行友人攙扶，並停留在二坪流籠頭處等待。

南庄消防分隊表示，因報案人指出的路徑明確，救難人員於上午10時15分順利接觸登山客，確認傷者左腿紅腫疑似骨折，隨即使用救護器材包紮固定傷處，並使用SKED搬運，於將其安全送至登山口，傷者表示，由同行友人陪同自行就醫。

正當搜救人員於登山口清點裝備時，又接獲值班台轉報，1名男性登山客於二坪步道0.5公里處昏倒且無意識，搜救人員隨即再度上山前往救援，並於上午11時35分抵達，但該名男登山客已失去生命跡象，搜救人員實施心肺復甦術護送下山並送往醫院。

(中時 )