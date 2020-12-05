全球新冠肺炎疫情肆虐，已造成近7千萬人確診，逾150萬人病亡。連帶使諸多國家經濟受創，尤其對美國影響巨大，已達到1440萬人確診。對此，資深媒體人陳揮文直言，川普政府是造成美國疫情爆炸的元兇，而他也看不出來美國偉大在哪裡，更批川普讓美國再度偉大的口號是話術。

陳揮文5日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，川普的口號是是MAGA，讓美國再度偉大，並呼籲大家不要在被川普的話術給騙了，「美國曾經偉大嗎？」川普說再度偉大，「就是我以前很偉大，現在再度偉大」，但美國偉大在哪裡？現在1400萬的確診這麼嚴重，這就是川普個人跟福斯新聞網，還有共和黨那些爪牙，造成美國變成這樣。

陳揮文指出，他對拜登抱有期待，但但拜登有點縮了，本來在投票前說要強制大家戴口罩，然後現在說要呼籲大家戴口罩，「你也好了，那個強度差很多」，同時他也認為，要看聯邦政府對各州的強制力到哪裡，或者可不可以提出罰則，台灣有罰則，美國不曉得會不會有，但至少拜登會把佛奇留下來，而且還委以重任。

最後，陳揮文也說，流感和新冠肺炎很難分辨，查清楚也好，一方面我們去研發疫苗，一方面把整個新冠肺炎的來龍去脈弄清楚。

(中時新聞網)