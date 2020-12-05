苗栗公館鄉省道台六線，5日上午發生一起死亡車禍。鐘姓騎士（33歲），疑似為了閃避前方機車，擦撞另一名湛姓騎士，當場摔車倒地撞擊路邊護欄重傷，送醫宣告不治。在家等兒子下班的鍾男母親獲報後悲痛不已，當場崩潰哭喊「真希望這是一場夢」。

遭擦撞的騎士載著女友經過鏡頭，隨後就看到安全帽球鞋從後方飛出。（翻攝畫面）

遭擦撞的騎士載著女友經過鏡頭，隨後就看到安全帽球鞋從後方飛出（見下圖）。（翻攝畫面）

這起懸疑車禍的發生經過，直到警方調閱附近路段監視器後，才真相大白。鍾姓騎士下班後騎乘紅色機車返家，行經公館鄉台六線時，和騎乘藍色機車的湛男騎在同一車道上，鍾男試圖超越前方湛男機車時，前方又出現另一輛機車，鐘男疑似超車失敗，反而失控擦撞戰男的藍色機車，連人帶車摔了出去。

遭到擦撞的湛姓男子，機車一度偏離車道，但他拉回車頭龍頭後，認為事不關己，並未停下查看就離去。畫面上只見鍾男摔車後仰躺馬路上，警消到場時立即將他送醫急救，仍宣告不治。警方循線找到藍色車主湛男，當事人才發覺事情大條。

湛男向警方表示，他當時載女友返家，遭到鍾男的機車從右後方撞擊，當下以為對方和其他車發生碰撞，才沒有停下。警方將全案朝過失致死、肇事逃逸罪偵辦。

據《自由時報》報導，車禍死亡的鍾姓男子是新竹監獄管理員，事故發生時他剛好準備從竹監騎車返家，卻擦撞前方機車意外身亡。母親接獲消息悲慟不已。她表示，兒子多年辛苦準備考試，去年考上法務部矯正署監所管理員，今年7月才到新竹監獄任職，沒想到5日上午騎車下班回家，卻發生死亡車禍，「真希望這是一場夢」。

(中時新聞網)