許久未聯絡的朋友突然找上門，當下第一反應肯定認為沒好事。一位女網友困擾表示，自己在求學時有一位相當要好的學姐，但是畢業後漸漸失去聯絡，但日前學姐卻異常熱情地回覆她在社群上的貼文，熱情學姐目的曝光後，讓她無奈並詢問網友，「該怎麼辦？」

原PO在PTT上發文指出，在求學時期有個學姐，對自己算是照顧，但畢業後到現在時隔多年，中間沒有特別聯絡，但這幾天學姐先是熱情回覆社群貼文，接著開始關心原PO近況，下秒便開口邀約，「有品酒活動邀我參加，看了一下應該是她最近在做的傳直銷產品活動。」

這令原PO相當困擾，並說明自己不會拒絕人，又怕氣氛尷尬，「我個人不太喜歡接觸傳直銷，一來怕被推銷，二來我還是習慣用知名牌子的保養或彩妝品牌比較放心。」並向網友求救，「大家有什麼不傷感情的拒絕方法呢？」

不少網友給出方法，「就去參加一次，然後表明沒興趣」、「不管她約什麼時候，都跟她說有事有約了，她識相的話就不會再煩你」、「推掉一次之後就不要讀她訊息啦！軟釘子給幾次就不會再煩妳。」不過也有網友認為，學姐出現目的只是爲了推銷，根本不在乎兩人之間友情，「畢業到現在好多年沒特別聯絡，妳們的情分其實沒多珍貴，妳也明白她現在突然出現是為了什麼，過去的情分就留在過去吧！」

(中時新聞網)