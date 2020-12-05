有些人一直難以脫離單身，儘管他們條件優，外表長得也不差，但卻遲遲未遇到對象，甚至是孤獨終老，原因其實有很多，有些單身男女是交友圈太小，導致他們難以認識新朋友，有的則是儘管有人對他們有意思，但卻因眼光太高看不上，《搜狐》分享4個眼光高而單身到老的4星座。

1.金牛座

金牛座外表看起來木訥，又不擅於表達，但實際上他們很聰明，只是想法都放在心裡，不喜歡表現出來，而金牛座的人有內涵、有能力，做事腳踏實地，因此工作上也很容易獲得成功，但在感情方面，卻因未眼光太高，很難遇到合適的對象，導致他們到老了，還是孤單一人。

2.獅子座

獅子座的人很有實力，在各方面都表現出色，但卻也是出了名的挑剔，做事非常有魄力，也敢於挑戰自己，因此事業心非常強，也特別會賺錢，無論正財還是偏財運都很好，但也因為經濟越獨立，使他們越享受自由的生活，不喜歡被人拘束，在感情方面較強勢的他們，眼光又很高，加上擁有強烈的控制欲，感情中容易出現矛盾，一不小心就孤獨終老。

3.天蠍座

天蠍座在十二星座當中，不僅是最愛嫉妒的，而且還特別強勢，處理親密關係時總是非常霸道，要求另一半要順從、遷就自己，在感情中也有強烈的佔有慾、控制慾，而他們本身條件很優秀，因此眼光非常的高，完全不會理睬一般人，再加上天蠍座極強的控制慾，經常導致伴侶受不了而離開，又難找到下一個心對象，很容易孤單到老。

4.射手座

射手座性格最為活潑、熱愛自由，而且也不喜歡被拘束，特別貪玩的他們，以「順其自然」的態度找對象，不過他們眼光也很高，總希望能找到與他心靈契合的另一半，再者感情中也較強勢，希望對方能多包容自己，這也使射手座的人與情人容易發生爭執，久了以後感情也會出現問題，假若沒有好好改變一下性格，也很容易孤獨終老。

(中時新聞網)