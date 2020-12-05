不少人在外都有租屋的經驗，深怕遇到「惡鄰居」這類頭痛人物。近期YouTuber「愛美教主Cherry Queen」在影片中透露，自家隔壁鄰居經常在半夜與凌晨展開激烈床戰，聲音大到影響左右鄰居，忍無可忍的她鼓起勇氣按鈴抗議，沒想到結局更令她更傻眼。

YouTuber「愛美教主Cherry Queen」近日上傳新影片，她透露自己是睡很沉的人，但隔壁鄰居經常在半夜2點和早上6點展開激烈床戰，且每次至少都20分鐘以上，讓她頻頻怒吼：為什麼不能控制一下音量？是有多厲害？忍無可忍的她決定鼓起勇氣去按鈴叫請鄰小聲一點。但敲了幾次門之後，竟然發現鄰居竟然沒有受到任何影響，這也讓Cherry Queen無奈表示「是在叫魂嗎？」

Cherry Queen鼓起勇氣敲門制止，但結局讓她傻眼 (圖/ 翻攝自YouTube/愛美教主Cherry Queen)

Cherry Queen回到自家屋內後也指出，女方「像喪屍」 的叫聲根本像演的，讓她大嘆「我覺得他們應該謎片看太多」。她也解釋，自己已經被叫床聲影響了1年，要不是將要搬離現在的租屋處，她應該會選擇直接報警，「不要臉的人也拿他們沒轍」。

不少網友看了影片也傻眼，紛紛在底下留言：「女生肯定演的⋯演給男生看的吧」、「老天....超級無敵大聲！」、「覺得妳人好好，這時間點真的會讓人怒火大漲」、「這個叫聲我不能接受，是卡到嗎」。

鄰居深夜激情啪啪狂叫「像喪屍」 正妹火大敲門結局更崩潰

(中時新聞網)