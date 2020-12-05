力拚加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），行政院正全面檢視我國因應加入CPTPP的法規調適配套修法，立法院雖已三讀通過「郵政法」等八項法案，但仍有「專利法」等四項重要法案尚未修正。行政院官員5日表示，相關部會經重新檢視或研議後，可望在立院下會期重新將這四項修法送請立法院審議。

政院官員表示，只要讓台灣可走入國際，有利於加入國際自由貿易組織的相關法案，政院原則上都會送請立院審議。

立法院已三讀通過CPTPP的八項法案修正，分別為：遠洋漁業條例、投資經營非我國籍漁船管理條例、漁業法、藥事法、化粧品衛生安全管理法、植物品種及種苗法、農藥管理法、郵政法。

但仍有專利法、著作權法、商標法、數位通訊傳播法等四項法案，政院過去雖也曾送請立院審議，但因屆期不連續，部分修法內容也因仍有爭議，目前專利法、著作權法、商標法三法由經濟部重新檢視，至於涉及防制濫發垃圾的數位通訊傳播法，則由國家通訊傳播委員會研議中。

有關專利法修正，由於CPTPP的前身TPP要求建立專利連結制度，也就是專利權與藥品上市許可間的連結機制，以便在學名藥上市前釐清專利爭議。當締約國允許第三人引用已核准藥品的資料申請上市許可時，應建立通知機制，讓藥品專利權人可以知道在專利權期間有學名藥想要申請上市。

另外，也要確保藥品專利權人有足夠的時間與機會，去利用司法或行政程序，以及請求暫時性禁制令等快速救濟措施，即時在學名藥進入市場前，解決專利有效性或侵權的爭議。如今，專利法的修正，就是要配合連結制度處理相關爭議。

(工商 )