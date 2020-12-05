（洛德藝術畫廊總經理江培村（左一）、副總呂淇芸（左二），及前駐法國特任大使呂慶龍（右二）等人，5日共同參與「美愛 夏卡爾」孵育工程－偏鄉美術教育全台啟動儀式。圖／劉朱松）

由洛德藝術畫廊完全贊助執行的「美愛 夏卡爾」孵育工程」－偏鄉美術教育全台啟動儀式，5日正式推動，並聘請前駐法國特任大使呂慶龍，擔任榮譽顧問。身為此計畫主要發起人的洛德副總呂淇芸表示，第一所試辦學校為台中新社的大南國小，迄今近三學期，她期待透過民間社團或企業，將此教育推展到全台灣。

由於法國是一個文化科技大國，解讀法國的成就，可從他們政府對學童人文美術的教育著眼，甚至企業界對學童的積極投入與養成，都令人敬佩。呂淇芸說，她很榮幸邀請前駐法國特任大使呂慶龍，擔任「美愛 夏卡爾」孵育工程」的榮譽顧問，期待能借鏡法國政府及民間企業共同合作的經驗，讓台灣偏鄉孩童在藝術教育，有更好的啟發。

對於推動偏鄉美術教育，呂慶龍暢談他的看法。呂慶龍認為，現在大家談到法國，會知道是先進的、高科技，及文化藝術的大國；相對的，要檢驗法國為何做得到，跟教育有關。呂慶龍強調，教育投資包括人力資源、國際教育及國家政策，這些會從生活美學得知，包括法國人怎樣過生活、怎樣教育，你要從這幾個領域切進去，才能找到答案。 呂淇芸娓娓道來「美愛 夏卡爾」孵育工程」的偏鄉美術教育名稱的起源，為夏卡爾的畫作中，永遠充滿著夢想、愛、美與希望，極富創意，從大南國小孩童的畫作中，也是給人如此感受，因而如此定名。

呂淇芸期待能孵育如夏卡爾這樣充滿想像、創意，純粹的小小藝術家，而為何稱為「工程」，因我們期盼能推動到全國偏鄉小學，這樣的願景，若沒歷經三至五年，實在很難看出成效，因而命名為「美愛 夏卡爾」孵育工程」－偏鄉美術教育。

呂淇芸說，2018年初春乍暖時，扶輪社3461地區總監-童綜合醫院副董事長童瑞龍，邀請洛德藝術畫廊總經理江培村，及她，創立惠中扶輪社，卻因庶務繁忙錯過母親生前最後的陪伴，心中有很大的遺憾與感傷，因懷念母親而回到家鄉母校－台中市新社的大南國小，舉辦美術教育。

呂淇芸強調，台中新社有著曲峭的白冷圳、蜿蜒大甲溪，曾是921地震重災區，也是每年花海舉辦的「美麗山城」，大南國小校史悠久，已有百年歷史，但訝異的是，學校目前竟無專任美術老師；於是，我們開辦完全免費的美術課程，從經費的提撥、企劃及執行，完全由洛德畫廊負擔。

我們邀請台中教育大學美術系研究所研究生，教導孩子如何繪畫，如何發揮創意，如何讓學生的想像空間無比地開展出來，迄今近第三學期，成效顯著，我們投下一顆美育種子，期待能激起學童心中「美」的漣漪，也期盼將此「偏鄉美術教育」善行，榮耀她的母親。

其實，「美育」對孩童一生，有極大的影響，而「美育」的推展，不只影響一個孩童，也會影響一個家庭，心中有「美」，就有「愛」、有「包容心」，對於現在充滿暴力與紛擾的社會，將會是正能量的啟發。

再者，學繪畫、美育也啟發一技之長。例如，精工、商業設計、建築設計、室內設計、舞台設計、服裝設計、電影藝術及視覺藝術，無不與「美」有關 ，即便是蛋糕，師傅烘焙技術再好，如果無外表的花飾，也很難讓人心動購買。

(工商 )