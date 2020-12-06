長榮航空一架自舊金山飛往台北BR17航班，在飛行期間有名男性旅客頻頻滋事，不僅將廁所的燈具破壞，還持燈管企圖朝空服員攻擊，現場狀況一度相當危急，所幸有另一名見義勇為的男乘客即時出手協助，才沒有造成人員受傷，下機後該名鬧事男子馬上就被航警帶走，依法進行後續處置。

事發於11月14日，在班機航行途中，一名男性旅客多次將自己反鎖於廁所內，空服員屢屢上前關懷後才離去，然而在抵達機場前4個小時，男子又再度跑進廁所並拒絕開門，此外，他還開始破壞廁所裡的燈具，並打算用燈管攻擊空服員，這時一名畢姓男性旅客馬上跳出來阻止。

鬧事旅客在畢男及多名空服員的勸導下，最後才終於回到座位，而畢男也自願陪伴、安撫對方直到下機，機長則依程序發電報請地勤人員報案；航班在抵達桃園機場後，鬧事旅客馬上就被航警帶走，事後長榮航空也向畢姓旅客致謝，同時針對當班空服員表達慰問，並承諾給予適當獎勵。

(中時新聞網)