總統蔡英文3日出席2020台灣醫療科技展開幕式，與前立法院長王金平同台，王金平被問到蔡英文是否有找他談兩岸或海基會人事？王金平回說「那都是以後的事情，現在什麼都不宜談」「她也是展現出非常的善意」，港媒解讀認為蔡很可能還是把王當兩岸活棋之一。

根據香港媒體《中評》分析報導，海基會日前宣布由許勝雄持續代理海基會董事長，而不是直接真除，代表這個的位置還是空著。到底為什麼蔡英文遲遲未指派人？可能在目前的兩岸氛圍下，難有發揮就讓許繼續代理，但也可能適合宣布的時間點還沒到，蔡是否已有在物色人選？港媒則解讀認為，在適合的時間點，蔡英文還是可能會請王金平擔任海基會董事長。

網友紛紛酸說：「不意外。」、「演都懶得演了。」、「無所謂了，反正各憑本事，這個社會。」、「哈哈哈！！！意料中的！！！」、「國民黨的叛將、背骨、變色龍真多。」、「拜託快去。」、「就看公道伯想留啥名吧！」、「若真如此不意外 該離開國民黨就離開吧。」、「當了一輩子大官，還想再當，真有出息。」

也有網友認為，「總統用人唯才，王院長是台灣重要的政治資產，不用跟藍營那幫人陷在爭權的漩渦裡。一點也不意外，即使去了綠營，也不會被重用。」、「至少比這個陳不通要好吧..保障國人去大陸旅遊經商投資安全 應該是可以接受的人選。」、「張忠謀比較實際。」

有網友則跳出來緩頰說，「蔡政權下的海基會誰幹都一樣，何況王也不是大陸歡迎的人物。」

(中時新聞網)