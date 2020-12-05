景文科技大學為培養學生早睡早起健康生活習慣，自99學年起，即推動「早安景文晨之美」早睡早起活動。(景文科技大學提供)

景文科技大學為培養學生早睡早起健康生活習慣，自99學年起，即推動「早安景文晨之美」早睡早起活動，期望住宿生參加，養成健康生活習慣。前後共歷經10個年頭，成效卓越！

景文科大自98學年度起，實施學生健康生活調查分析，發現未實施每周運動，且睡眠不足8小時的在校學生佔全國大專校院之學生總人數比例的56.5％，高於總平均值28.6％。

所以為提升學生良好生活作息與運動習慣，特針對住宿生實施每學期8週32次的晨操活動，均採自主意願報名參加，全學期共有2,111人次參加，報名踴躍。

陳韋志同學表示，住宿期間，早上七點半起床集合，由舍監老師帶大家做健康操或實施晨跑，且自從參加了這三年的早睡早起活動，讓身體變的更健康，早課更有精神，且體重從原本的100公斤降到80公斤，減重有成。

景文科大學務長郭美玲副教授表示，學生養成早睡早起良好習慣，頭腦更靈活，能夠快速投入注意力和學習能力，且不容易疲勞，精力更旺盛，學習效率更高，郭副教授亦常跟同學分享這句話：「早起，叫醒我的不是鬧鐘，而是一天美好的生活體驗」！並相信這個活動，能讓住宿生獲益滿滿，未來，景文科大也將持續加強早睡早起活動之推展。

(中時 )