嘉義新港農田旁堆放乾燥樹枝失火 700坪農田陷火海 23:072020/12/05 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新港一處農田發生火警，火勢一發不可收拾。（擷取自縣議員葉孟龍臉書／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉縣新港鄉今天晚上發生一起樹枝回收場火災，由於現場都是乾燥的易燃物，加上北風助燃，火勢一發不可收拾，烈焰沖天，消防人員趕赴現場處理，避免火勢延燒。 嘉義縣消防局今天晚上6點46分接獲通報，指南崙村溪底寮一處農田發生火災，消防隊員趕抵現場發現是樹枝回收場，業者將樹枝壓碎做為有機肥的材料，不知何故發生火警，由枯枝已曬乾，迅速延燒的情況下，占地700多坪的農田陷入火海，相當驚人。 台中知名一福堂太陽餅店大火 烈焰猛竄黑煙噴天 嘉縣新港五夠讚周末登場 23座創意糖果屋吸睛 (中時 ) #樹枝 #現場 #火勢 #農田 #今天 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金門畜試所羊區大火 警消連夜搶救中 21:312020/12/03 寶島 為拍美照 翁摔落清水斷崖撿回命 04:102020/12/03 社會新聞 台中繼光商圈火警 木造老房一路延燒警消搶救中 12:282020/12/03 社會 悚！台鐵搶修遇土石坍塌、電纜起火 現場人員驚喊3聲退 12:282020/12/05 生活 大里夫妻燒燙傷 疑夫涉嫌潑妻縱火 18:362020/12/03 社會 檸檬餅老店 台中一福堂燒光光 04:102020/12/04 社會新聞 炮車失火女童不幸罹難 家屬不敢告訴奶奶 16:552020/12/05 社會 驚悚！高市拖吊車輾斃人肇逃 駕駛稱吃安眠藥精神不濟 12:342020/12/03 社會 社會熱門新聞 南寮漁港「2蟹1魚1菜」要2340元 她曝店家「黑店奧步」氣炸 - 社會 政大才女為愛下嫁洗碗工 生前「翻譯日文著作」養2女慘淪刀下魂 - 社會 大貨車正妹司機「魔鬼身材」藏不住 轉側面網嗨翻：尺寸完美 - 社會 老翁分完家產變人肉皮球「輪住5兒家」 鄰居氣炸：怕死在誰家中 - 社會 牛肉麵冠軍店留1星負評 中正一分局長攜女登門道歉 店家仍喊告 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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