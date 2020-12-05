嘉縣新港鄉今天晚上發生一起樹枝回收場火災，由於現場都是乾燥的易燃物，加上北風助燃，火勢一發不可收拾，烈焰沖天，消防人員趕赴現場處理，避免火勢延燒。

嘉義縣消防局今天晚上6點46分接獲通報，指南崙村溪底寮一處農田發生火災，消防隊員趕抵現場發現是樹枝回收場，業者將樹枝壓碎做為有機肥的材料，不知何故發生火警，由枯枝已曬乾，迅速延燒的情況下，占地700多坪的農田陷入火海，相當驚人。

(中時 )