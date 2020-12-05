一名28歲媽媽產後施打賽諾菲流感疫苗，出現嚴重不良反應，最終不幸病逝，指揮中心也證實此事，發言人莊人祥承諾會協助申請預防接種受害救濟，但死者丈夫出面痛批莊人祥「睜眼說瞎話」，表示早在10月就申請，卻完全沒下文。

這名剛生產完的媽媽經醫師評估後，接種流感疫苗，隔天便出現發燒、心跳破140休克等症狀，入住加護病房，插上葉克膜，院方診斷為急性心肌炎，治療2個月後仍不幸去世。對此莊人祥表示遺憾，承諾派人協助家屬申請疫苗接種受害救濟，待病例收集完後將會送交審查委員鑑定，但目前尚未接獲家屬申請遺體解剖。

死者丈夫難過表示，如今只想妻子好好走完最後一程，不希望她還要被解剖。(圖／翻攝自死者臉書)

根據《ET新聞雲》報導，死者丈夫痛心表示，自己沒有心力提告，也不想妻子被解剖，只希望她好好走完最後一程。死者丈夫也說，早在10月就已經申請受害救濟，卻完全沒下文，痛批莊人祥睜眼說瞎話。

死者丈夫不滿說，妻子在世的時候，病毒培養報告也沒出來，病危時還做了心臟切片，為了查真相，自己也忍痛簽下同意書，結果只得到心肌炎的答案。丈夫也感嘆，如今只能將希望寄託在小孩身上，撫養她長大，以告慰妻子在天之靈。

(中時新聞網)