蔡政府進口萊豬爭議不斷，全國進口豬肉同業說明會日前召開記者會表示，為消除國人疑慮，明年起仍維持現狀，不進口含有萊克多巴胺的美國豬肉。對此，經常針貶時事的精神科醫師沈政男表示，他們應該加入反萊豬的行列，並向蔡政府嗆聲，「不要讓一粒萊豬屎，壞了一鍋台灣粥」。

對於最近有進口豬商說，「我們不會進口瘦肉精美豬！」沈政男5日在臉書上表示，「拜託，這有用嗎？你們應該加入反萊豬行列」，並建議他們，「大聲向蔡政府說：不要讓一粒萊豬屎，壞了一鍋台灣粥」。

至於有人說，萊牛大家吃了八年有出事嗎？美國人吃了那麼久，如果有事，不就被律師告慘了？沈政男則反嗆，「拜託，有沒有聽過己烯雌酚？原本美豬都餵己烯雌酚，讓豬仔頭好壯壯，結果餵了三十年以後才發現，原來這東西會致癌！」

沈政男指出，生產己烯雌酚的那家藥廠把要下架後，趕緊研發了另一個無敵大補丸，名叫萊克多巴胺，「你吃了萊克多巴胺八年、二十年，都沒事？不代表三十年後也沒事」。

最後，沈政男更說，「更可怕的是，今天萊豬進來以後，你的孩子孫子，必須吃六、七十年的瘦肉精！」

網友們也留言回應，「萊牛萊豬都不要」、「收回命令，我還能尊重。不收回。很難獲得認同」、「台灣缺乏瓜地馬拉硬拉下出錯誤決策政府的勇氣」。

【安心吃豬肉... 由沈政男發佈於 2020年12月4日 星期五

(中時新聞網)