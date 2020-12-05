羅志祥（小豬）今年4月被周揚青毀滅式分手，演藝事業及形象跌至谷底，近來傳岀將以音樂作品重新出發，沒想到在復出前，5日網上又流岀疑似他的助理IG私訊外流，內容提及「最近要洗白」，更講到某網美和主任每周做一次，不免引人聯想，對此，羅志祥助理則否認，並稱被盜帳號。

羅志祥的劉姓助理上月初曾因酒駕遭警方依公共危險罪嫌移送，當時媒體詢問他是在哪裡喝酒，他回嗆：「你媽家」，讓在場人全傻眼，正巧5日網上流岀的IG對話正好也有這段，而他被朋友問：「主任沒罵你嗎？」他則回答：「沒，只說小心點，因為有專訪要洗白，叫我們最近別惹事」。

劉姓助理澄清被盜帳號。（圖／翻攝自IG）

另外，引起網友熱議的是，劉姓助理還在對話提到某網美和主任曾打得蠻火的，「每週都一定會做一次」，但後來羅志祥出事後便較少聯絡，可最近又重新搭上線了，幾段IG對話已在網上流傳。

針對爆料，劉姓助理稍早在IG澄清：「有人盜用我帳號跟別人聊天，這個不是我，請不要相信。」但不少網友不買單，於貼文底下留言「這麼好盜 人人都駭客喔」、「這次主任會罵你了吧」、「現在頭很痛想不到理由對吧」、「這年頭有對話流出都先說被盜帳號」。

對此，小豬經紀人則回應：「被盜用帳號，是假身分在散布不實謠言，已經在警局備案了。」

(中時新聞網)