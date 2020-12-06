國內昨日新增的個案中，1名印尼移工檢疫期滿陰性，卻在回宿舍接觸其他移工後才確診。事後，中央流行疫情指揮中心緊急召回47名接觸者進行採檢，目前已有46人入住集中檢疫所，不料其中1人至今仍不知去向。對此，衛福部長陳時中今（5）日晚間表示，該名移工可能位於台北、桃園，目前正在全力協尋中。

指揮中心日前說明，昨日確診的案688為印尼籍30多歲女性移工，今年11月13日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境迄今無症狀，檢疫期滿前採檢為陰性，檢疫期滿後由仲介安排至宿舍自主健康管理至11月30日，因雇主要求，該案於12月1日由仲介安排至醫院自費採檢後確診新冠肺炎。

指揮中心表示，案688匡列出的接觸者共有52名，其中47人為同宿舍移工，因此指揮中心緊急找回上述47人入住集中檢疫所，同時進行採檢；截至目前為止，已成功召回46人，但剩下1名越南籍的社福類移工上月30日前往雇主家工作後，隨即於2日離家，接著便失去音訊，失聯原因不明。

針對逃跑移工的行蹤，陳時中今日晚間出面說明，指該個案失聯之後，警察單位透過相關訊息追查，發現她的足跡位於台北、桃園一帶，目前警政署與移民署已分別成立專案小組，正在全力協尋當中。

(中時新聞網)