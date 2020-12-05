美國有線電視新聞網(CNN)引述熟悉過渡交接事務的前資深情報官員爆料，披露川普政府正阻撓總統當選人拜登的過渡團隊，會見五角大廈底下的軍情各單位。不過，此一報導已遭美國防部駁斥，並強調已暫定下週進行會談。

報導中指出，雖歷經數週的延宕，拜登的「機構檢核小組」(Agency Review Team)與其他單位已順利會晤；惟獨國防部下轄的各個情報機構，包括國防情報局(DIA)與國家安全局(NSA)，拜登團隊迄今仍無法會面。

儘管國防部否認阻撓拜登團隊交接；但資深國防官員卻透露，國防部4日已為過渡團隊進行各項軍事業務簡報，包括高層政策與國際安全事務，偏偏情報事務還沒進行簡報。

《華盛頓郵報》爆料，拜登團隊與國防部交接辦公室的不順，在於後者由「鋼鐵川粉」巴特爾主導，而此人就是散播關於拜登的各種陰謀論的人。

爆料者指稱，總務署早在11月23日就已下達「綠燈令」，要求聯邦政府底下的全體官員與總統當選人拜登的「機構檢核小組」安排會談，而這是確保政權順利轉移的關鍵。

然而，拜登的「機構檢核小組」雖已安排本週與國防部下轄的各情報機構會面；該團隊卻直到這週才收到通知，要先繳交一份「提問清單與互動人員名單」，才能與國防情報單位聯繫。

此外，這份清單還要通過五角大廈法務長與巴特爾的審核，通過後才能與情報官員會談。由於川普日前整肅國防部文職高層，巴特爾才能擔任國防部的交接官員，這讓爆料的深喉嚨感嘆，「國防部根本在惡搞即將進入情報圈的過渡團隊」。

相較於拜登過度小組發言人普萊斯(Ned Price)拒絕回應；國防部發言人高夫(Sue Gough)卻否認該報導。拜登團隊的請求從來沒有被拒絕；五角大廈持續與其協調，為其提出的拜會、簡報與資訊更新安排時間」。

1名國防官員更駁斥，拜登團隊已和國防部下轄的各情報機構，「直接」協商拜會、簡報與視察事宜。其後要求拜登與巴特爾接洽，以及所有拜會與相關要求，都是國防部根據相關規章、總務署的方針，以及白宮與拜登之間的備忘錄。

換言之，如果會面時間有任何變更或延宕，全都是因為拜登團隊沒有遵照總務署的方針與備忘錄，即沒有在會見五角大廈官員之前先與之聯繫。「他們不是遭到拒絕，而是應遵守程序」。

高夫則在聲明中澄清，目前暫定拜登團隊下週初拜會情報單位，而巴特爾與主管情報與安全事務的代理次長正與其他官員合作，完成拜會的協調工作。

不過，爆料官員卻提到，國防部在這事件上的立場，已觸怒國家情報總監雷克里夫(John Ratcliffe)。雷克里夫打算「帶著問題進白宮與川普談」，並認為國防部等於抗命。該官員解釋，做為情報總監，必須為政權交替做好準備，並讓過程順利轉移。

(中時新聞網)