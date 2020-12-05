前總統馬英九5日與國民黨主席江啟臣、立委蔣萬安等人，一同參加台北市艋舺青山宮靈安尊王繞境慶典，馬被媒體問及，是否已悄悄幫蔣萬安引薦地方有力人士？或是為「2022台北市長」佈局鋪路？馬英九笑稱「現在還太早了吧」，但蔣萬安則表示，「希望能獲得馬英九支持」。
艋舺青山宮在12月4日至6日舉行青山王遶境暗訪慶典活動，舉辦多年已是馳名國際、具台灣特色的祈福活動，前總統馬英九、國民黨主席江啟臣、國民黨立委蔣萬安、台北市議員應曉薇、吳志剛、郭昭巖等人都到場參加。
江啟臣5日表示，艋舺在咸豐4年發生嚴重的瘟疫，當時的先民將原鄉「泉州惠安」的守護神-青山靈安尊王分靈至艋舺奉祀，祈求青山王能鎮煞除疫，先民感佩青山王的神威，香火鼎盛至今。
馬英九受訪時說，他自己是艋舺孩子，從小在艋舺長大，小時候住在離青山宮只要10分鐘的路程，從小就會來這裡看花燈，對青山宮很有親切感，過去擔任台北市長時，也跟文建會合作，一起把廟重新整修。
媒體也詢問，蔣萬安今天也出席活動，若未來蔣萬安角逐台北市長，會幫蔣萬安打多少分數，馬英九「呵呵呵」笑出，僅說「這太早了一點吧」。蔣萬安則說希望能獲得馬總統的支持。
(中時新聞網)
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