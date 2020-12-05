新竹一名女子到餐廳吃飯，吃完後起身準備離開時，竟「順手」將桌上的湯弄翻，讓大量的湯水直接流在桌上與地面，過程中女子面不改色、鎮定自若，之後便直接走出店家，店家事後將監視器畫面po在網路上，許多網友痛罵該女「超沒品」、「等著被肉搜吧」。

店家將監視器影片發布在臉書社團「新竹大小事」中，畫面中該女子吃完餐點，起身穿外套後，臉上疑似先出現不悅的臉色，接著就走到座位前將整碗湯弄翻，跟她同桌的男子見狀馬上嚇得跳起來，而她則是馬上穿好衣物，神色鎮定地走出店家，男子最後才向店家說不好意思。

女子吃完餐竟將桌上的湯弄倒，過程中相當輕鬆，讓網友氣炸。（圖／翻攝自臉書新竹大小事）

該店家在貼文寫下「這位小姐，妳在家吃完飯的習慣也是這樣嗎？」店家說該女子「過程平穩、麵料吃完、起身翻湯」。許多網友看到影片紛紛留言罵子女子，「這真的很沒水準」、「翻完還可以若無其事地離開，太傻眼了吧」、「完全沒有修養」「如果口味不合，也不用這樣吧」、「等著被肉搜」。

有網友認為該女子不是故意，但遭其他人反駁「不小心用倒反應應該像那男的，沒緊張就代表那是她心裡所預料的。」也有人認為該女應該精神狀態有問題，正常人不會如此神情輕鬆地做這種事。

(中時新聞網)