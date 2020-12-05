男星羅志祥在前女友周揚青一封毀滅式分手信後，淫亂私生活全曝光，形象瞬間跌落谷底，向周揚青道歉後演藝事業也全部停擺；在沉寂數個月，近日羅志祥積極求復出，但今（5）晚網路流出一段疑似他的劉姓助理的私人IG對話，爆出羅志祥每周和網美「做一次」，而經紀人也急忙喊「被盜帳號」。而周揚青剛好在事發後沒多久發布限時動態，疑似對此事表達看法。

晚間網路上瘋傳一組羅志祥劉姓助理的IG私訊對話，內容提到羅志祥頂樓蓋浴缸被檢舉外，還有劉姓助理先前酒駕的事情，對方問劉男有沒有被羅志祥罵，他表示「沒，哈哈，只說小心點，因為有專訪要洗白，叫我們最近別惹事」；另外又透露某網美和羅志祥近期關係密切，「跟主任（羅志祥）打得蠻火的，每周都會做一次」。

羅志祥和網美關係親密一事流出，網美IG湧入大票網友留言洗版。(圖/ 摘自網美IG)

對話曝光後，劉姓助理也馬上反駁「有人盜用我帳號跟別人聊天，這個不是我，請不要相信」，而羅志祥經紀人也回應，「被盜用帳號，是假身分再散佈不實謠言，已經在警局備案了」；不過，網友大多不採信「被盜帳號」的說法，還紛紛表示「這年頭有對話流出都先說被盜帳號」、「被盜萬用」，但劉姓助理仍堅稱是被盜，還PO限時動態問「IP找得到嗎？」。

羅志祥又陷性醜聞一事，前女友周揚青剛好更新IG，疑似暗諷羅志祥和網美一事。(圖/ 摘自周揚青IG)

羅志祥又陷性醜聞一事，前女友周揚青剛好更新IG，在限時動態分享2段趣味影片，並用紅字寫著「簡直快笑暈過去」，像是在暗諷羅志祥約網美一事；而周揚青在分手羅志祥後，反而人氣更旺，不少粉絲從一開始的可憐她到崇拜她，近期又出演大陸綜藝節目，還被稱讚沒修圖更每，真的是命運大不同。

(中時新聞網)