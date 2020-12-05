台灣師大首度推出的「責任制」策略奏效，大四中鋒黃建智攻下生涯新高26分、平紀錄的9籃板，大三主控陳又瑋也拿生涯新高11助攻，5日以73比60力克地主義守大學，搶下第4勝(1敗)，在富邦人壽大專籃賽(UBA)公開男一級預賽第2階段與世新暫時並列領先。

台師教練王志群表示，「責任制」是依賽前情蒐，義守哪一球員上場，台師就派由賽前設定的哪一球員上陣，專人伺候該義守球員，比方說義守中鋒呂威霆上、台師黃建智就跟進，一對一緊跟，呂威霆換下，黃建智也跟著換下。

當然，兩人上場時間不可能完全一樣，此役呂威霆上場27分鐘，黃建智只打25分鐘，但他拿26分、9籃板、1助攻、1抄截，呂威霆得16分、9籃板，1助攻、2抄截、1火鍋，呂威霆少得10分，但多1抄截、1火鍋，各擅勝場。

黃建智賽後表示，呂威霆有在場上飆「垃圾話」，那是突破籃下得分後說「我進來了喔！」他也很快回應說「你沒力了喔！」對黃建智認為他後來沒力，呂威霆回應，那是開賽沒多久他就扭傷腿，一路很痛，但都撐著，最後連走路都很困難，才會腳步放慢。

拿下這重要1勝，王志群表示，賽前跟大家分析，輸掉不該輸的一敗，像是被台科大中斷2連勝，要補回來這1勝很不容易，但起碼今天做到，擊敗地主尤難能可貴，關鍵就是「責任制」，外加上場後球員彼此都有溝通與互動，才有辦法勝出。

(中時 )