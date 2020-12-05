行政院前發言人丁怡銘鬧出牛肉麵事件而下台，日前做筆錄卻又衍生特權風波，中正一分局局長陳明志也遭火燒到，其網紅女兒不僅粗口槓媒體，更被挖出曾攻擊另一家冠軍牛肉麵「牛將軍」，遭業者嗆告，有網友不滿，到店家Google評價留下負評酸「經不起批評」，老闆也不甘示弱一一回文。
陳明志網紅女兒陳侑敏為了護航父親，不僅爆粗口槓媒體，還要求媒體「政治正確」慘遭砲轟，事後又被挖出陳明志擔任北市交通大隊長期間，4支宣傳廣告都由其男友承接，遭疑自肥圖利。
如今陳侑敏又被挖出，早在今年9月底時，在北市牛肉麵番茄組冠軍店家「牛將軍」留下一星負評，除了嫌東西難吃外，更指控店家「全都味精的味道」、「吃完嘴巴超乾」、「每次營業都傳出鹹魚味」、「不要臉、惡鄰居」等評論。
牛將軍老闆廖國斌不甘示弱，反駁陳侑敏「從來沒接獲管委會投訴、也沒有鹹魚產品」，認為陳侑敏已達公然侮辱、毀損商譽，揚言提告，就連陳明志帶女兒親自登門致歉也沒用，堅持「成年人要為自己的話負責」。
事情傳開後，不少網友湧入Google評價打氣給五星，但也有許多人留下空白一星負評，更有人嗆店家「不能接受批評的店，來朝聖一下」、「原來留負評就要報警啊，難怪是冠軍牛肉麵」，老闆也親自辣回：「是作人身攻擊及不實指控才走法律途徑，去看完新聞內容再來嘴，像你這樣酸言酸語，我不會太在意也不會報警，你能得冠軍嗎」、「請具體明確批評指教，朝聖就不必了！沒事你可以退下」。
(中時新聞網)
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