美國紐約州上空產生氣爆巨響，易經命理老師高煜霖從卦象解讀，根據易經演繹，美國大選又有新狀況，川普恐不演了，要開始使出殺手鐧。

高煜霖5日在臉書粉專「易經粉絲團」貼文表示，美國時間2日下午，紐約州上空產生氣爆巨響；就在當天，川普剛好發表，提前錄製好的「最重要的演說」。他從卦象解讀，川普恐將不演了，要開始使出殺手鐧，包括擴大逮捕選舉舞弊相關的人或動用總統職權，宣布類似限制令、準戰爭動員令、緊急命令等情況。

高煜霖分析，高煜霖指出，從「留連」的卦頭「帶枷鎖入獄」研判，前一段時間，似乎已有逮捕一些人，可能是選舉舞弊的策劃者，或是背叛者之類的人。

高煜霖指出，一句噬辭「官事只宜緩，去者未回程」解讀，建議川普團隊，要有耐心，現在還在「跑流程」、「釐清事證」；用河圖洛書研判，約12月15日左右，即可明朗。不過，另一句噬辭「急討方心稱」，顯示川普團隊恐耐不住性子，會有動用「總統職權」的衝動。因事件有動出「大安」，這卦頭是「登城扶上馬」，意指戰爭勝利後，要進城治理之意，顯示出，川普團隊贏得最後勝利，機率相當高。簡單說，川普陣營開始要排出「人」的障礙，讓世人了解，選舉舞弊的真相，撥亂反正的概念。

高煜霖表示，再以方位取卦來分析，「山火賁」研判，就拜登團隊來說，有浮現出「事蹟」快敗漏了，開始要找100個理由或做法，來掩飾這「事蹟」之象。

(中時新聞網)